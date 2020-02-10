Загороднюк: В первом полугодии 2020 года у нас уже будут тестовые электронные военные билеты

В первом полугодии 2020 года Минобороны Украины намерено начать тестирование электронных военных билетов. Об этом в интервью «Радіо Свобода», которое вышло 9 февраля, сказал министр обороны Андрей Загороднюк.
«В первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространения займет некоторое время. Может, еще год. Но тем не менее официально это заработает уже в этом полугодии», – сказал он.
По словам Загороднюка, новый билет будет в виде карты со штрихкодом.
«Он может быть у вас и в телефоне, и как карта пластиковая. Это гораздо лучше, чем тот, что сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе», – сообщил министр.
Он добавил, что презентация проекта запланирована на февраль.
«Вообще у нас есть планы, и они реализуются уже сейчас, по оцифровке всего воинского учета. Потому что у нас есть база данных офицерского состава, мы формируем базу всех военнослужащих, солдат и сержантов, но еще будет база всех военнообязанных. Это миллионы людей. Конечно, на это уйдет время. Мы сотрудничаем с Кабмином, с их цифровыми программами. И когда это будет реализовано, то фактически получения всех бумаг с военкомата, если вам не надо туда приходить, как в центр комплектации, подписать контракт или поступить на службу и так далее, вы сможете получать удаленно, через электронную цифровую подпись и без прихода в сам военкомат», – рассказал глава ведомства.
По словам Загороднюка, средства на это предусмотрены в госбюжете.
«И мы закупаем технику на военкоматы уже в первом квартале. В том числе скоростные сканеры, которые можно класть в дело и оно будет сканироваться. Дел миллионы. Все в бумажной форме лежат где как», – рассказал он.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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