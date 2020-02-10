Китай выделил более 10 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Министерство финансов КНР заявило в воскресенье, что по состоянию на субботу все уровни правительства выделили в общей сложности 71,85 млрд юаней ($10,26 млрд) на борьбу с коронавирусом, пишет Reuters.

Министерство направит средства на обеспечение того, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение. Средства будут также использованы для того, чтобы усилия каждого региона по борьбе с вирусом не ограничивались финансовыми возможностями.

По состоянию на 18:00 в субботу было израсходовано 31,55 млрд юаней из выделенных средств, сообщил министр финансов КНР Лю Кун в ходе телеконференции.

Он добавил, что центральные фискальные органы продолжат проводить благоприятную политику для поддержки борьбы с вирусом, пишет "Синьхуа".

Поскольку некоторые малые предприятия сильно пострадали во время новогодних праздников, фискальные органы всех уровней должны быть готовы облегчить их трудности, сказал Лю.

По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, возросло в стране до 908 человек. Подтверждено более 40 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Источник: Вести

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