Александра Солдатова выступила с показательным номером на московском этапе Гран-при

В Москве завершился этап Гран-при по художественной гимнастике. Турнир завершился Гала-представлением, в котором приняла участие и Александра Солдатова, взявшая паузу в карьере.
Четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова, вокруг которой было много разных слухов и разговоров, рассказала о причинах, вынудивших ее приостановить карьеру. После перенесенной травмы у спортсменки развилась булимия – расстройство пищеварения нервного характера. Александра заявила, что вернется в большой спорт, когда преодолеет эту проблему.
В тот же день Александра Солдатова показала, что находится в хорошей спортивной форме. 21-летняя спортсменка выступила с показательным номером с мячом под композицию "Мама" французской певицы Далиды. Это был первый выход Александры на ковер с сентября прошлого года.
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