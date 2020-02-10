Новый врио губернатора Прикамья приступил к работе

Новый врио губернатора Прикамья приступил к работе

10.02.2020, 9:06, Новости дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сегодня официально приступил к своим обязанностям. В первую очередь он намерен познакомиться с членами регионального кабмина, а затем провести серию встреч с главами муниципалитетов Пермского края.

Врио губернатора подчеркнул, что ему необходимо вникнуть в структуру работы, познакомится с членами правительства, обсудить ряд вопросов с политическими силами региона, депутатами Законодательного собрания, а также встретиться с главами. И только потом уже "постепенно, взвешенно, подхватывая инициативы и начинания, которые сейчас реализуются придать им темпу».

"Вести Пермь" напоминают, 21 января в связи с назначением министром экономического развития РФ полномочия губернатора Пермского края досрочно прекратил Максим Решетников.

Махонин Дмитрий Николаевич родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области. После школы поступил в Пермский государственный университет на юридический факультет, окончил по специальности юриспруденция. Трудовую деятельность начал в 2004 году с должности специалиста 1 категории. С апреля 2008 года – зам руководителя Пермского УФАС, а с 8 июня 2009 года был назначен руководителем Управления ФАС РФ по Пермскому краю. 28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.

Текст:
ГТРК "Пермь"

Источник: Вести



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