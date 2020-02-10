Друзь пожаловался на размер своей пенсии

Друзь пожаловался на размер своей пенсии

10.02.2020, 9:05, Новости дня

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь рассказал о своей пенсии.

Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тыс. рублей в месяц. Телеведущая призналась, что этих денег на жизнь ей бы не хватило.

«На нее (пенсию) прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у нее», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Телепрограмма» слова Друзя.

Напомним, по словам директора певицы Софии Ротару Сергея Лаврова, каждый месяц артистка получает около 5 тыс. рублей.

Пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной – почти 50 тыс. рублей в месяц, певица Алла Пугачева получает 47 тыс. рублей за счет надбавки за звание народной артистки СССР. Певица Алена Свиридова получает 41 тыс. рублей благодаря званию заслуженной артистки России. Артист Евгений Петросян получает «двадцать с лишним тысяч рублей». Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман заявил, что, у него размер пенсии «даже меньше», чем у телеведущей Елены Ханги.



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