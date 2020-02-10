Мишустин поручил перенаправить средства на реализацию задач из послания Путина

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил провести ревизию планов на 2020 год и перенаправить средства на реализацию задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

На совещании с вице-премьерами в понедельник Мишустин сообщил о недопустимости ситуации, когда в конце года в бюджете остаются неизрасходованные средства, и поручил проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года.

«Также необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному Собранию», – отметил Мишустин, передает РИА «Новости».

Кроме того, Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний и не выделять средства резервного фонда кабмина на увеличение финансирования тех или иных расходов, передает ТАСС.

«Я бы попросил вас донести до министров и до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не давать необоснованных обещаний и не направлять средства резервного фонда правительства на финансирование тех или иных мероприятий», – сказал премьер.

В январе Мишустин выразил недовольство выполнением поручений президента и заявил, что вице-премьеры будут нести персональную ответственность за результаты работы ведомств, которые они курируют.





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