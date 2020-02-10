Учёные расшифровали принятый у шимпанзе язык жестов

Учёные расшифровали принятый у шимпанзе язык жестов

10.02.2020, 9:04, Разное

В Шотландии учёные, сотрудничающие с Сент-Эндрюсским университетом, провели расшифровку принятого у шимпанзе языка жестов. Как выяснилось, приматы используют лапы для передачи фраз «иди за мной», «возьми это», «не делай этого» и подобных.
Учёные провели расшифровку 66 жестов. Они используются по отдельности либо в паре, чтобы более эффективно донести послание. Жестовый язык, при помощи которого обеспечивают общение животные, ясен всем представителям вида. Эксперты использовали в качестве базы исследования 4,5 тысячи эпизодов общения с применением языка жестов. Они зафиксированы во время 3,4 тысячи случаев контакта шимпанзе на территории Уганды в период 2007-2009 гг.

Эксперты провели анализ жестов для выявления приблизительного значения отдельных движений. Когда мать демонстрирует детёнышу лапы, подобное стоит воспринимать, как «залезь на меня». Касание конечности другой особи является просьбой — «почеши меня», а в процессе демонстрации лёгких укусов листьев животное может привлечь внимания представителя другого пола.

В соответствии с мнением учёных, такие наблюдения могут стать доказательством существования чёткой взаимосвязи отдельных жестов и последующих действий собеседника. Часть движений может отличаться сразу несколькими значениями в зависимости от ситуации. К примеру, схватив другого примата, шимпанзе может призывать его остановить текущие действия, уйти или приблизиться. Сам эксперимент показывает наличие многих общих черт у людей и животных.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика