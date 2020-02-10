Учёные расшифровали принятый у шимпанзе язык жестов

В Шотландии учёные, сотрудничающие с Сент-Эндрюсским университетом, провели расшифровку принятого у шимпанзе языка жестов. Как выяснилось, приматы используют лапы для передачи фраз «иди за мной», «возьми это», «не делай этого» и подобных.

Учёные провели расшифровку 66 жестов. Они используются по отдельности либо в паре, чтобы более эффективно донести послание. Жестовый язык, при помощи которого обеспечивают общение животные, ясен всем представителям вида. Эксперты использовали в качестве базы исследования 4,5 тысячи эпизодов общения с применением языка жестов. Они зафиксированы во время 3,4 тысячи случаев контакта шимпанзе на территории Уганды в период 2007-2009 гг.

Эксперты провели анализ жестов для выявления приблизительного значения отдельных движений. Когда мать демонстрирует детёнышу лапы, подобное стоит воспринимать, как «залезь на меня». Касание конечности другой особи является просьбой — «почеши меня», а в процессе демонстрации лёгких укусов листьев животное может привлечь внимания представителя другого пола.

В соответствии с мнением учёных, такие наблюдения могут стать доказательством существования чёткой взаимосвязи отдельных жестов и последующих действий собеседника. Часть движений может отличаться сразу несколькими значениями в зависимости от ситуации. К примеру, схватив другого примата, шимпанзе может призывать его остановить текущие действия, уйти или приблизиться. Сам эксперимент показывает наличие многих общих черт у людей и животных.

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