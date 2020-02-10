Стали известны лауреаты новой церемонии «Оскар»

Стали известны лауреаты новой церемонии «Оскар»

10.02.2020, 9:04, Разное

В «Долби-театре» завершилась церемония вручения наград премии «Оскар». Приз за лучшую мужскую роль 2-го плана отдали Брэду Питту за образ из ленты «Однажды в… Голливуде», а за женскую — Лоре Дерн в картине «Брачная история».
Хоакин Феникс был награждён «Оскаром» за исполнение Джокера и получил титул лучшего актёра года. В качестве лучшей актрисы отметили Рене Зеллвегер с образом из киноленты «Джуди». В номинации «Лучший фильм» ожидалась победа картины «1917», однако в итоге награду вручили картине «Паразиты». До этого многие выражали сильные сомнения, что продукт корейского производства получит возможность завоевать основную премию.

Помимо этого, отметили режиссёра «Паразитов» Пона Джун-хо, который так же выступил и сценаристом. Впервые за всю историю «Оскара» приз удалось получить зарубежной картине.



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