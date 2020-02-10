В Москве авария унесла человеческую жизнь

В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария с участием двух машин. Известно, что в ДТП погиб один человек.
Движение в районе аварии перекрыто по четырем полосам, пишет Москва 24. Обстоятельства аварии пока не установлены.
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