В Москве авария унесла человеческую жизнь

В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария с участием двух машин. Известно, что в ДТП погиб один человек.

Движение в районе аварии перекрыто по четырем полосам, пишет Москва 24. Обстоятельства аварии пока не установлены.

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