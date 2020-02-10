На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей

На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей

10.02.2020, 8:58, Новости дня

Российское правительство выделит на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он уточнил, что средства будут доведены до ветеранов в апреле-мае, передает ТАСС.

В свою очередь заместитель председателя правительства Татьяна Голикова уточнила, что ветеранам не нужно подавать никаких заявлений, все выплаты будут проведены автоматически.

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы. Согласно документу, ветераны получат единовременную выплату в 75 тыс. рублей каждому, а труженики тыла – по 50 тыс. рублей.



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