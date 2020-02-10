«Оскар» за лучший фильм получили «Паразиты»

Фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо удостоен «Оскара» как лучший фильм. Это первый фильм не на английском языке, получивший главную награду киноакадемии.
Пон Чжун Хо также получил награды в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».
Фильм Сэма Мендеса «1917» получил сразу три «Оскара» — за операторскую работу, сведение звука и визуальные эффекты.
Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер», лучшей актрисой — Рене Зеллвегер за роль в фильме «Джуди».
Лора Дерн получила награду как лучшая актриса второго плана, Брэд Питт — как лучший актер второго плана.
92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла 9 февраля в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.
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