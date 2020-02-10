«Оскар» за лучший фильм получили «Паразиты»

«Оскар» за лучший фильм получили «Паразиты»

10.02.2020, 8:57, Новости дня

Фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо удостоен «Оскара» как лучший фильм. Это первый фильм не на английском языке, получивший главную награду киноакадемии.

Пон Чжун Хо также получил награды в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

Фильм Сэма Мендеса «1917» получил сразу три «Оскара» — за операторскую работу, сведение звука и визуальные эффекты.

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер», лучшей актрисой — Рене Зеллвегер за роль в фильме «Джуди».

Лора Дерн получила награду как лучшая актриса второго плана, Брэд Питт — как лучший актер второго плана.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла 9 февраля в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.



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