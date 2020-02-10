Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

В Китае за минувшие сутки от коронавируса погибли еще 97 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, общее число погибших в стране составляет 910 человек.

Выявлены еще 3062 новых случая заболевания. Общее число заразившихся превысило 40 тысяч человек. Из них почти 6,5 тысячи — в тяжелом состоянии.

3342 человека выздоровели.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 37 198 человек, смертельный исход зафиксирован в 811 случаях.

Случаи завоза коронавируса были выявлены в более 20 странах, включая Россию.

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