Новый BMW M3 обнаружили на дорогах Лос-Анджелеса

Новый BMW M3 обнаружили на дорогах Лос-Анджелеса

10.02.2020, 8:52, Новости дня

Буквально несколько дней назад продемонстрировали шпионские фотографии новой модели G80 BMW M3, которую запечатлели на дорогах в Лос-Анджелесе.

Вместе с тем даже несмотря на камуфляжную пленку, автомобиль получил модернизированные задние крылья, которые стали более широкими. Более того, производитель применил крупные диффузоры, тогда как остальные формы кузова остались прежними. Отличить модель можно по решетке радиатора, которая практически полностью покрывает переднюю часть кузова.

Эксперты предполагают, что в интерьере салона также предусмотрели существенные изменения, которые пока остаются неизвестны. Уже в скором времени состоится официальная премьера модели G80 BMW M3, в ходе чего и будут объявлены все достоинства и отличия от предшественника.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика