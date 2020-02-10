Новый BMW M3 обнаружили на дорогах Лос-Анджелеса

Буквально несколько дней назад продемонстрировали шпионские фотографии новой модели G80 BMW M3, которую запечатлели на дорогах в Лос-Анджелесе.

Вместе с тем даже несмотря на камуфляжную пленку, автомобиль получил модернизированные задние крылья, которые стали более широкими. Более того, производитель применил крупные диффузоры, тогда как остальные формы кузова остались прежними. Отличить модель можно по решетке радиатора, которая практически полностью покрывает переднюю часть кузова.

Эксперты предполагают, что в интерьере салона также предусмотрели существенные изменения, которые пока остаются неизвестны. Уже в скором времени состоится официальная премьера модели G80 BMW M3, в ходе чего и будут объявлены все достоинства и отличия от предшественника.

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