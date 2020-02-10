Kia представила электрическую модель e-Soul

Kia представила электрическую модель e-Soul

10.02.2020, 8:52, Новости дня

Южнокорейская компания Kia на выставке в Нью-Дели презентовала новую электрическую модель Kia e-Soul.

Примечательно, данный автомобиль уже можно приобрести в некоторых странах. В свою очередь, автомобиль отличается от версии с ДВС квадратными формами, а также узкой головной оптикой. Вокруг кузова установили дополнительные защитные пластины, при помощи которых автомобиль e-Soul получает более внедорожный характер и агрессивный вид.

Что касается салона, то здесь используется новая центральная панель, а также видоизмененный руль. Также отличия коснулись внедрения беспроводной зарядки, а также подогрева сидений и установки дополнительной вентиляции. Мощность электрической установки составляет 204 л.с., а разгон до 100 равен 7,6 секунд. На электротяге можно проехать около 452 километров.



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