В Южной Корее почтили память героев «Варяга»

Памятная церемония в честь 116-й годовщины подвига команды русского крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» прошла в бухте портового города Инчхон.
В церемонии приняли участие посол РФ в Республике Корея Андрей Кулик, сотрудники военного атташата, дипломаты, ученики школы при посольстве в Сеуле, а также представители южнокорейских военно-морских сил. Корвет «Чечхон» ВМС Республики Корея доставил россиян к месту, где были затоплены «Варяг» и «Кореец».
«Сегодня мы отмечаем годовщину памятного события в отечественной истории – героического боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой. <…> Сейчас мы находимся на месте гибели в Инчхонской бухте бронепалубного крейсера «Варяг» и отдаем дань памяти мужеству, самоотверженности и верности воинскому долгу наших славных предков. Их подвиг стал для многих поколений наших соотечественников примером доблести, геройства и патриотизма», – передает ТАСС слова Кулика.
Посол отметил, что РФ высоко ценит помощь южнокорейской стороны в организации ежегодного возложения венков к месту гибели российских боевых кораблей.
«Эта традиция является символом дружбы между народами наших стран», – отметил Кулик. После этого на воду был спущен венок.
По прибытии в порт делегация направилась к памятнику, установленному в Инчхоне в 2004 году к 100-летию со дня битвы «Варяга» и «Корейца» с 14 военными кораблями японской эскадры. Россияне возложили цветы к подножию монумента, увенчанного медной бескозыркой.
В 1905 году японцы подняли «Варяг» со дня моря, некоторое время он ходил под японским флагом. В 1916-м РФ выкупила его и отправила в Северный Ледовитый океан. Через год корабль оказался на ремонте в Англии, где и остался после революции. Потом его купили для переплавки немцы, но прибыли так и не получили. В 1925 году во время буксировки «Варяг» затонул около берегов Шотландии.
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