Стало известно о заражении еще 60 пассажиров карантинного лайнера в Японии

Стало известно о заражении еще 60 пассажиров карантинного лайнера в Японии

10.02.2020, 8:44, Новости дня

Среди пассажиров и членов экипажа круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине у берегов Японии, выявлено еще 60 заразившихся.

Гражданство пассажиров не уточняется. Таким образом, общее число заболевших на лайнере достигло 130, информирует ТАСС.

Лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Среди пассажиров был житель КНР, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел с судна 25 января в Гонконге. При этом на корабле оказались 24 россиянина, в том числе и дети. Пассажирам запретили покидать каюты из-за карантина.

Напомним, на материковой части Китая выявлено 40 тыс. 171 подтвержденный случай заражения новой коронавирусной пневмонией. Жертвами NCP стали 908 человек.



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