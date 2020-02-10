Нефть подешевела на опасениях за спрос из-за коронавируса

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются на опасениях за спрос из-за коронавируса.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,17% – до 54,38 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,18% и составила 50,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Трейдеров беспокоят перспективы спроса на серье, поскольку распространение коронавируса негативно влияет на промышленность Китая, крупнейшего импортера нефти в мире. В понедельник многие предприятия страны возобновили работу после длинных выходных, часть еще закрыта.
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