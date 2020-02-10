Брэд Питт на церемонии вручения «Оскара» пошутил про импичмент Трампа

Брэд Питт на церемонии вручения «Оскара» пошутил про импичмент Трампа

10.02.2020, 8:37, Новости дня

Голливудский актер Брэд Питт в своей речи на церемонии вручения «Оскара» намекнул на импичмент президента США Дональда Трампа.

Актер заявил, что ему дали на выступление 45 секунд: «ровно на 45 секунд больше, чем Сенат дал Джону Болтону», передает ТАСС.

Брэд Питт таким образом намекнул на отказ Сената США вызвать для дачи свидетельских показаний экс-советника президента по национальной безопасности Джона Болтона в рамках рассмотрения процедуры импичмента против президента США Дональда Трампа. 

«Вот я и думаю, может, Квентину надо снять фильм и об этом, когда взрослые в конце поступают правильно», – добавил актер.

После церемонии актер пояснил, что «был сильно разочарован» событиями минувшей недели, в течение которой Сенат оправдал Дональда Трампа.

«Я думаю, что нельзя оставлять просто так факт, когда искусство выигрывать сомнительными, хотя и не запрещенными приемами, одерживает верх над правильными вещами», – приводит канал Fox News слова Питта.

Артист также упомянул в торжественной речи своих детей, которые «придают смысл всему, что он делает».

Ранее в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения награды киноакадемии США. Картина южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» завоевала «Оскар» в категориях «Лучший фильм». 

Брэд Питт впервые получил «Оскар» за роль второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».



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