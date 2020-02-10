Наука: ПЭТ предскажет выход из комы

Учёные из Дании и Бельгии выяснили, что определить глубину комы и вероятность выхода из неё поможет позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) мозга. Она показывает, сколько нужно энергии мозгу для поддержания сознания.

С помощью ПЭТ сотрудники Копенгагенского и Льежского университетов измерили метаболизм глюкозы в мозге 131 пациента с травмами, которые повлекли за собой различные степени нарушения сознания (включая вегетативное и состояние минимального сознания). Также обследованию «подверглись», как полагается, и 28 здоровых людей. А маркировали всё стандартно: фтордезоксиглюкозу радиоактивным атомом фтора-18.

Оказалось, что в более активном полушарии мозга уровень обмена веществ в вегетативном состоянии составляет 38%, а при минимальном сознании — 58% по сравнению со здоровыми людьми. В 89% случаев удалось различить эти состояния именно при помощи ПЭТ.

В дальнейшем пациенты, у которых уровень метаболизма оказывался более 42%, в 88% приходили в сознание в течение года. А вот при показателях ниже сознание, к сожалению, не возвращалось.

«Почти во всех случаях общий обмен веществ в мозге позволял напрямую предсказать как текущее состояние сознания, так и его последующее восстановление. В целом, полученные результаты показывают, что существуют минимальные энергетические требования для сохранения сознания и прихода в себя после повреждения мозга», — отметил Рон Куперс (Ron Kupers), один из авторов работы.

Нейробиолог из Корнелльского университета, профессор Николас Шифф (Nicholas Schiff) считает, что полученная информация позволит определять среди пациентов в коме потенциальных кандидатов на восстановление: «Если это подтвердится, то, должно быть, ни один пациент с нарушением сознания не покинет больницу без такого обследования».

Исследование было опубликовано в 20016 году в журнале Current Biology.

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