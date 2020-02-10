Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Телеведущий Владимир назвал сволочью мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для возвращения в Россию останков советского разведчика Николая Кузнецова.
«А эта сволочь считает себя христианином?» – задался вопросом телеведущий, добавив, что действия Садового оскорбляют память о Победе в Великой Отечественной войне.
По его словам, для людей, живущих в атмосфере уважения к подвигу и павших в бою, идея, высказанная Садовым, совершенно омерзительна. «Она противоречит нашему общему прошлому, общему пониманию и уважению прав и людей», – отметил Соловьев.
Телеведущий заключил, что «у нас нет общего прошлого» с Садовым, передает РИА «Новости».
Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что львовский городской совет рассмотрит вопрос возвращения останков советского разведчика Николая Кузнецова в Россию после того, как на Украину вернут задержанных российской стороной украинцев.
Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960 году, он погиб в марте 1944 года в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей. В годы войны разведчик Кузнецов собирал информацию среди немецких офицеров для советского руководства, занимался ликвидацией фашистского режима на Западной Украине.
Племянница разведчика и руководство Свердловской области отправили в мэрию Львова письмо с просьбой эксгумировать останки для перезахоронения в России.
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