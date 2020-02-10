Принц Гарри несколько лет ходил к психотерапевту после смерти принцессы Дианы

Принцу Гарри удавалось длительное время скрывать, что из-за гибели его матери принцессы Дианы он столкнулся с серьезными психологическими проблемами. Об этом внук британской королева Елизаветы II заявил в Майами, где он вместе с супругой Меган Маркл посетил крупный инвестиционный форум, организованный крупным американским банком.
На закрытом мероприятии, на которое не впустили представителей средств массовой информации, супруги выступили с короткой речью, но всё равно приковали к себе общее внимание. К примеру, принц Гарри признался, что первые 7 лет после гибели матери в автомобильной катастрофе регулярно ходил к психотерапевту, так как потеря родного человека стала для него серьезным, опустошительным ударом. Об этом рассказал инсайдер, знающий о ситуации в королевской семье и прослушавший выступление британца.
По неподтвержденной информации, после речи внука Елизаветы II, посетители форума в Майами встретили его слова бурными овациями. Свидетели выступления принца считают: Гарри очень хочет, чтобы его супруга и сын никогда в жизни не столкнулись с тем, что пришлось выдержать ему самому.
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