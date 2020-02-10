Оззи Осборн креативно представит новый альбом

Популярный певец сделает из презентации альбома настоящее шоу. Оззи организует тату-сеансы для всех желающих.
Такая акция будет проходить всего в 50 городах мира. Очередь на татуировки будет по принципу «кто первый встал того и тапки» ну или же знаменитое «кто не успел, тот опоздал». Однако, чтобы не толпиться можно схитрить и заранее забронировать себе место онлайн.
Премьера альбома 21 февраля. Однако все участники акции услышат композиции во время сеансов 20.
В Москве мероприятие пройдёт в студии Faux Pas Tattoo в Трёхпрудном переулке.
Вообще выход этого альбома действительно поражает. Сам Осборн впервые за 10 лет проведёт автограф-сессию в городе Лос-Анджелес, магазин Amoeba Records.
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