Оззи Осборн креативно представит новый альбом

Популярный певец сделает из презентации альбома настоящее шоу. Оззи организует тату-сеансы для всех желающих.

Такая акция будет проходить всего в 50 городах мира. Очередь на татуировки будет по принципу «кто первый встал того и тапки» ну или же знаменитое «кто не успел, тот опоздал». Однако, чтобы не толпиться можно схитрить и заранее забронировать себе место онлайн.

Премьера альбома 21 февраля. Однако все участники акции услышат композиции во время сеансов 20.

В Москве мероприятие пройдёт в студии Faux Pas Tattoo в Трёхпрудном переулке.

Вообще выход этого альбома действительно поражает. Сам Осборн впервые за 10 лет проведёт автограф-сессию в городе Лос-Анджелес, магазин Amoeba Records.

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