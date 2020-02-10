Билл Гейтс заказал экологичную суперъяхту на водородном топливе

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заказал первую в истории кораблестроения суперъяхту, работающую на жидком водороде. Покупка обойдётся миллиардеру, входящему в тройку богатейших людей мира, в 644 миллиона долларов.
Aqua — 112-метровая люксовая яхта — была представлена в прошлом году на ежегодном яхт-шоу в Монако нидерландской фирмой Sinot. Корабль оснащается двумя мегаваттными моторами, получающими ток от топливных ячеек. В них водород (хранящийся на борту в жидком виде в двух охлаждённых до -253 градусов Цельсия баках) взаимодействует с кислородом, образуя воду и вырабатывая электричество.
По данным издания Sunday Telehraph, первым сообщившего о сделанном Гейтсом заказе, суперъяхта будет спущена на воду не раньше 2024-го года. Максимальная скорость корабля невелика — 17 узлов (около 20 км/ч), однако запаса хода примерно в 6000 километров хватит, чтобы добраться по морю от Нью-Йорка до Лондона.
Aqua с её пятью палубами, каютами для 14 гостей и 31 члена команды, спортивным залом, бассейном и вертолётной площадкой всё же не будет полностью экологичной. Поскольку береговая инфраструктура для заправки жидким водородом в мире не развита, корабль получит резервную силовую установку на дизельном топливе.
Наверняка найдутся те, кто упрекнёт сооснователя Microsoft за такую покупку: действительно, несколько сот миллионов долларов инвестиций в проекты в области «чистой» энергии принесли бы окружающей среде планеты гораздо больше пользы, чем одна «чистая» суперъяхта. И Гейтс такие инвестиции делает — например, в стартап Heliogen, обещающий совершить прорыв в солнечной энергетике.
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Вести.Hi-tech
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