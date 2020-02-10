Самолет «Победы» вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле

Самолет лоукостера «Победа», вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«После вылета из Санкт-Петербурга экипаж сообщил о появлении трещины на лобовом стекле. Самолёт вернулся в «Пулково», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы перевозчика.
В «Победе» добавили, что из Москвы был незамедлительно направлен резервный борт.
Напомним, в декабре пассажирский самолет Boeing 737, вылетевший из Москвы в Сургут, вернулся в Шереметьево, поскольку экипаж «заметил трещину на лобовом стекле».
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