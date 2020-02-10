Медики объяснили, как группа крови влияет на личную жизнь

Психологи уверены, о характере человека может рассказать его группа крови. Соответствующее исследование, доказывающее влияние данного фактора на личную жизнь, представили медики из Принстонского университета.

Для обладателей первой группы крови важна страсть, они не приемлют таинственности. Завоевать такого человека можно, искренне признавшись в своих чувствах во время романтического ужина при свечах. Люди со второй группой – ранимые личности. Они ценят духовную близость, им нужны понимание и поддержка. В отношениях с ними важно не навязываться, чтобы не оттолкнуть.

Обладатели третьей группы крови любят лесть, непосредственность и естественность. Для них главное в партнере — умение слушать и понимать. Человек с четвертой группой нуждается в признании, хочет, чтобы окружающие видели в нем гения. Он обожает, когда им восторгаются, но не принимает давление со стороны.

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