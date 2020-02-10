Секс и поцелуи: Представлены пять романтичных способов сжечь калории

Калории, помимо физических нагрузок, отлично сжигаются при поцелуях и сексе. Эксперты представили пять романтических способов, помогающих похудеть.

Страстные поцелуи, например, сжигают в час 60-90 калорий. Если данное проявление чувств сопровождается ласками, то эффект будет еще лучше. Такой повседневный ритуал, как раздевание, тоже работает на сжигание жира и может избавить, как выяснил итальянский специалист, от 8 до 10 калорий. Если скидывать с себя одежду с движением под музыку, то можно не только добиться большего результата, но и порадовать своего партнера. Романтический танец с возлюбленным, как и вышеперечисленные способы, также помогает сжечь калории — за 30 минут около 100 единиц.

Хорошо справляется с указанной задачей романтический массаж. Он помогает избавиться от 80 калорий как «клиенту», так и самому массажисту. Эксперты советуют во время процедуры двигаться медленнее и прорабатывать самые труднодоступные мышцы, тогда и эффект окажется намного значительнее, а массаж может перейти в интимную фазу. Лучше всего калории сжигаются при сексе — за 30 минут от 140 до 200. Как показывают исследования, чем глубже человек дышит во время занятия любовью, тем больше тратит энергии. Эксперименты в постели и оргазм еще эффективнее способствуют похудению.

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