Манучаров не поверил словам дочери Успенской, обвинившей мать в побоях

Российский актер и телеведущий Вячеслав Манучаров поддержал певицу Любовь Успенскую, у которой развивается конфликт с дочерью, обвинившей ее в нанесении побоев. В передаче телеканал НТВ «Ты не поверишь!» он заявил, что не верит словам 30-летней Татьяны Плаксиной.
Ранее дочь Успенской, проживающая в данный момент в США со своим отцом, на всю страну обвинила свою мать в том, что та ее душила и избивала. Вячеслав Манучаров считает, что все сказанное является ложью. Актер признался, что знает Любовь Успенскую уже 20 лет. Все это время она живет «по понятиям», а также является религиозным и чистоплотным человеком.
Актриса Эвелина Бледанс тоже выступила на стороне звездной матери. По ее словам, Татьяна Плаксина просто пытается бороться со страхами и хотела с кем-нибудь поделиться. А Станислав Садальский упрекнул все стороны конфликта в том, что они вынесли эту историю на суд общественности. Артист считает, это их личные дела, и разобраться с ними они должны самостоятельно.
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