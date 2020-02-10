В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

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специализирующийся на обращении с радиоактивными отходами

ФГУП «Радон» установил на территории датчик измерения радиационного фона. Прибор показал 60-кратные превышения нормы радиации.

Дежурным удалось зафиксировать на видео резкий скачок. Муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов, увидев в Сети ролик, поспешил поделиться им в своем фейсбук-аккаунте. «Так что, неполадки оборудования, или Правительство Москвы все же задумается о серьезности проблемы?», – негодует парламентарий.

Напомним, в прошлом месяце мэр столицы Сергей Собянин заявил о вывозе радиоактивных отходов с бывшей территории Московского завода полиметаллов. По его словам, они угрожали экологической обстановке и мешали строительству Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Кроме того, политик публично пообещал тщательно следить за состоянием окружающей среди во время строительных работ, в том числе, во избежании резких скачков радиации.

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