В США назвали помеху для победы в «войне с Россией»

Основным естественным препятствием для победы Североатлантического альянса в «войне с Россией» станут реки, пишет американское электронное издание Breaking Defense.

Издание пишет, что в случае военного конфликта между Россией и США боевые действия будут проходить в Восточной Европе, где протекает множество рек. По этой причине для отправки подкреплений или для отступления войскам Североатлантического альянса придется использовать мосты, которые редко могут выдерживать вес более 55 тонн, передает РИА «Новости».

Так, подчеркивает издание, весящему более 60 тонн танку M1 Abrams и его «собратьям» по Североатлантическому альянсу – британскому Challanger II, немецкому Leopard II, и даже французскому Leclerc – будет опасно пользоваться многими мостами в самых ключевых местах.

Издание также отмечает, что мосты в Восточной Европе во время холодной войны строились таким образом, чтобы выдерживать 45-тонные советские танки. И, несмотря на «некоторые возможности» американских инженерных войск наводить мосты под огнем, эти возможности слишком ограничены, чтобы справиться даже с одной из крупных восточноевропейских рек.

В прошлом году сообщалось, что один из российских регионов стал объектом агрессивных планов со стороны НАТО – в альянсе признались, что разрабатывают планы удара по Калининградской области. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американские генералы рассматривают Калининград в качестве военной цели и в каком состоянии расположенная в регионе российская военная группировка.

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