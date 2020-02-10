Количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 908 человек

Число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908 человек по состоянию на конец суток 9 февраля. Об этом 10 февраля сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
Количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.
В то же время 3281 пациент был выписан из больниц.
В Гонконге было зарегистрировано 36 подтвержденных случаев, Макао – 10, на Тайване – 18.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Разве плохо, что я получаю премии и в России, и в Украине?». Тодоренко расплакалась, жалуясь, что ее мужу запрещен въезд в Украину / 13 декабря
- Права голоса в ООН лишились семь стран / 12 января
- Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек / 30 января
- Ливия стала местом притяжения для иностранных боевиков / 31 января
- Нафтогаз оценил возможность возобновления прямых поставок российского газа / 10 февраля
- Роспотребнадзор предложил работодателям продлить отпуск для граждан Китая / 31 января
- Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за запуском «Кинжала» / 9 января
- Украина запросила у Канады данные об авиакатастрофе в Иране / 10 января