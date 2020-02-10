Количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 908 человек

Число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908 человек по состоянию на конец суток 9 февраля. Об этом 10 февраля сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

В то же время 3281 пациент был выписан из больниц.

В Гонконге было зарегистрировано 36 подтвержденных случаев, Макао – 10, на Тайване – 18.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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