Белоруссия

Крутой о российской нефти: будем покупать по мировым ценам, чего и требовала Беларусь

Дмитрий Крутой. Фото из архива

9 февраля, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой прокомментировал журналистам итоги прошедших 7 февраля переговоров на высшем уровне в Сочи. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы, на чем и настаивала белорусская сторона, будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, передает корреспондент БЕЛТА.

«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш Президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — сказал Дмитрий Крутой.

По его словам, Президент РФ Владимир Путин согласился с этим подходом. «Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше», — уточнил первый вице-премьер.

Он обратил внимание, что российский нефтяной рынок очень неоднородный и констатировал, что по сути половину января стороны не находились в режиме переговоров из-за того, что у РФ продолжались новогодние каникулы. «Но теперь интенсивность контактов между нашими субъектами хозяйствования выросла. И мы видим, что в той же РФ примерно 100 миллионов т нефти из общего объема добывается и поставляется небольшими компаниями. Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Беларусь поставляет в основном большая пятерка — «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и другие компании, — отметил Дмитрий Крутой. — С ними тоже переговоры будут, конечно, в обязательном порядке продолжаться. Уже в ближайшие дни министр энергетики РФ пообещал с ними всеми встретиться, обозначить новые условия работы на белорусском рынке и оказать всяческое содействие в скорейшем заключении ценовых контрактов. Но при этом и концерн «Белнефтехим», и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем».

Первый вице-премьер также рассказал, что, как показали январские дебаты, определенным ограничением было то, что белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный. «Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе «Транснефти». Президент РФ пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Беларусь этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через «Транснефть» как агента. Здесь никаких ограничений не будет. И мы ожидаем, что интерес к нашей стране и рынку со стороны этих — более мелких и среднего уровня — субъектов повысится, и мы сможем в скором времени эти контракты заключить», — заявил Дмитрий Крутой.

Он также сообщил, что Владимир Путин назначил Дмитрия Козака ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке. Ныне заместитель руководителя Администрации Президента России, до недавнего времени он курировал энергетическую сферу на посту вице-премьера. «Ему специфика всех наших взаимоотношений знакома и он пообещал на своем уровне, если необходимо, координировать и оперативно решать все возникающие вопросы. Но мы ожидаем (это большой прорыв наших текущих договоренностей), что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью», — резюмировал Дмитрий Крутой.

Украина

У Путина придумали новую наглую провокацию с гражданством: что известно

Воскресенье, 09 февраля 2020,

В РФ намерены существенно упростить процедуру получения российского гражданства, соответствующий законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы уже в феврале.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Согласно изменениям в закон «О гражданстве РФ», которые готовят к рассмотрению в Госдуме, получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.

Группа по реализации Концепции государственной миграционной политики, в которую входят представители разных ведомств и парламентарии, была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина.

«Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, РФ что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать», — заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

В то же время, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что ст.13 закона «О гражданстве» могут ожидать и другие изменения — отмена требования о непрерывном проживании на территории РФ иностранца-соискателя гражданства РФ в течение 5 лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

«В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался», — заявил Калашников.

Ранее «Апостроф» сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.

Также ранее в РФ заявили, что в минувшем году 200 тысяч жителей Донбасса получили в упрощенном порядке российские паспорта.

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