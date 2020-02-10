Дело за содержание «концлагеря для животных» возбуждено в Приморье

Дело за содержание «концлагеря для животных» возбуждено в Приморье

10.02.2020, 8:12, Новости дня

Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки информации о местном жителе, подозреваемого в убийстве собак, информирует региональное управление МВД.

Ранее на платформе change.org была опубликована петиция в адрес прокуратур города Артем и Приморья, в которой авторы просят закрыть «концлагерь для животных» и привлечь к уголовной ответственности местного жителя и его дочь. По информации в петиции, на участке уже несколько лет убивают и разделывают на мясо собак, животных держат в клетках в плохих условиях.

«Сотрудники отдела МВД РФ по городу Артему проверили информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с животными на территории частного домовладения, расположенного по улице Солнечной. Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными)», – передает РИА «Новости» сообщение приморского УМВД.

Напомним, в конце декабря правоохранительные органы инициировали проверку происшествия, в ходе которого убили двух собак в Кировской области.



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