Обвиненного в шпионаже сотрудника российского торгпредства выслали из Японии

Сотрудник торгового представительства РФ в Японии, которому, по версии японского следствия, якобы передал некие секретные данные японец Араки Ютаки, работавший в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Softbank, в течение дня покинет страну, сообщили СМИ.
Как сообщило агентство Киодо, в понедельник он вылетит из токийского аэропорта Нарита, передает ТАСС.
В конце январе департамент общественной безопасности полиции Токио сообщил об аресте 48-летнего Ютаки Араки, мелкого служащего информационного и финансового холдинга SoftBank. Он обвиняется в нарушении закона о запрете недобросовестной конкуренции.
Согласно версии полиции, Араки в феврале прошлого года скачал с серверов своей компании некую информацию, которую затем передал сотруднику торгового представительства РФ в Японии.
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