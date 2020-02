В 1990 году норвежский спецназ обнаружил во фьорде недалеко от границы советскую мини-подлодку

Бухта Шипсхавн в Яр-фьорде находится примерно в 25 морских милях от морской границы Норвегии и России. Карта: Google Планета Земля

Бывший офицер штаба Вооруженных сил в Северной Норвегии рассказал о всплытии подводной лодки в документальном фильме телекомпании NRK о холодной войне.

By Thomas Nilsen декабря 24, 2019

Подлодка советского Северного флота приходила в Яр-фьорд под Киркенесом для выполнения секретного задания той же осенью, когда комитет в Осло объявил Михаила Горбачева лауреатом Нобелевской премии мира.

Показанный в воскресенье в вечернем эфире документальный фильм NRK рассказал ранее неизвестную публике историю. Фильм доступен для просмотра только на территории Норвегии.

Шипсхавн — это небольшая бухта к востоку от Киркенеса на западном берегу Яр-фьорда Баренцева моря. По морю от нее около 25 морских миль до морской границы с Россией.

Карта: Barents Observer / Google Планета Земля

Получив в июне 1990 года сообщения о подозрительной активности в этом районе, водолазы норвежских ВМС обнаружили первые следы на дне моря. Вернувшись через несколько месяцев для более тщательного расследования, они увидели новые следы, которых не было при предыдущих погружениях.

Тогда было решено организовать в бухте наблюдение, рассказал в документальном фильме NRK бывший дежурный офицер штаба военного командования Северной Норвегии Туре Лассе Муен.

The tracks found on the seafloor in Skipshavn, Jarfjord. Map from the archive of the Norwegian Defense

Для наблюдения за далекой бухтой командование спецопераций ВМС Норвегии поздней осенью 1990 года отправило туда группу из четырех человек, которая провела в районе несколько месяцев. Наступила зима, и 20 ноября один из военных внезапно увидел в бинокль пузырьки воздуха на воде.

На поверхность всплыла мини-подводная лодка. Спустя несколько минут она тихо погрузилась и исчезла в темноте.

Яр-фьорд. Фото: Атле Столесен

У мини-субмарины длиной 7-8 метров не было рубки, а по ее бокам находились понтоны. Норвежские военные специалисты пришли к выводу, что она довольно похожа на спасательные подлодки и подлодки особого назначения, которые были у Северного флота. Утверждается, что существует вариант такой подлодки на гусеничном ходу для передвижения по дну моря.

При этом у глубоководных аппаратов проекта 1837 и аналогичных им есть небольшая рубка, в то время как у других подлодок особого назначения, например тех, что якобы были замечены в шведских водах в последние годы, плоская верхняя палуба.

Еще одна подлодка особого назначения, которая может выглядеть так, как будто у нее по бокам есть понтоны, если часть ее находится под водой, — это малая подлодка проекта 865 «Пиранья» («Лосось» в кодификации НАТО). Эта подлодка была предназначена для спецопераций. На ней могло разместиться шесть водолазов.

Шведский эксперт по военной истории Ларс Гюлленхол у себя в блоге писал о том, для чего использовалась эта подлодка. В своей работе он в основном использовал российские источники.

Малая подводная лодка проекта 865 «Пиранья» («Лосось» в кодификации НАТО) для проведения спецопераций. Фото: Covert Shores

Группу норвежского спецназа возглавлял Тронд Болле из командования спецопераций ВМС. В 2010 году он погиб в Афганистане при взрыве самодельного взрывного устройства.

Болле является одним из немногих норвежских военнослужащих, посмертно награжденных Военным крестом с мечом.

В то время советские подлодки особого назначения относились к подразделению, известному сейчас в качестве Главного управления глубоководных исследований, которое дислоцируется в губе Оленья на Кольском полуострове к северо-западу от Мурманска.

Флот подводных сил специального назначения в последние дни существования Советского Союза состоял из двух мини-подводных лодок со шлюзом для водолазов, которые могли использоваться для спасательных операций, а также малых подводных лодок с гусеницами для перемещения по дну моря.

При этом такие мини-подлодки не способны самостоятельно преодолевать большие расстояния, поэтому можно предположить, что до норвежско-российской границы в Варангер-фьорде аппарат доставила лодка-носитель, а оттуда он уже продолжил вылазку в Яр-фьорд самостоятельно.

По словам Туре Лассе Муена, у них было два предположения о цели задания, если это был советский спецназ: отработка проникновения на территорию другой страны или это могла быть часть операции по изучению того места, где операция возможна в будущем.

В районе Варангер-фьорда расположено несколько норвежских военных объектов.

Автономный подводный спасательный аппарат проекта 1837, закрепленный на спасательной подлодке Северного флота проекта 940 «Ленок» в порту Мурманска летом 1991 года. Фото: Томас Нильсен

Муен рассказал, что военное командование и министерство в Осло были проинформированы о серьезном нарушении советским флотом норвежского водного пространства на севере. После этого советскую мини-субмарину в этом районе больше не видели.

Яр-фьорд. Фото: Атле Столесен

При этом Ярфьорд оказался не единственным местом, где на дне моря были обнаружены следы. В документальном фильме NRK также есть интервью с водолазом из Альты Йоном Рёкенесом, который рассказал о видеозаписи, которую он сделал в районе порта 21 февраля 1991 года.

Рёкенес также раньше был связан с Командованием специальных операций ВМС. После показа записи следов командованию ему было сказано молчать о том, что он видел.

Отделение NRK в Финнмарке опубликовало видеозапись следов на дне и интервью с Рёкенесом.

Получившая сейчас в Норвегии огласку информация в чем-то схожа с тем, что происходило в Швеции.

Автор блога Covert Shores и эксперт по подводным лодкам HI Sutton рассказал о загадочных следах, обнаруженных в 1983 году на дне моря в районе аэропорта Каллакс в Лулео, где находится самая северная шведская база истребителей.

Следы подводных транспортных средств на дне моря также находили и на юге Швеции, в том числе в последние годы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет