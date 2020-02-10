Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин обновил два клубных рекорда

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победили "Лос-Анджелес Кингз" с результатом 4:1. Одним из героев встречи стал российский вратарь "рейнджеров" Игорь Шестеркин, отразивший 42 броска.
При этом Игорь установил два достижения. Он отбил не менее сорока бросков в двух из шести первых встреч. Подобное удавалось Кену Драйдену, Роберто Луонго и Джеймсу Раймеру. Ранее Игорь во второй игре за "Рейнджерс" отбил 46 бросков. Кроме того 24-летний россиянин стал первым вратарем нью-йоркского клуба, одержавший не менее двух побед в первых шести матчах за клуб, отбив при этом не сорока шайб.
Главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" Дэвид Куинн также высоко оценил игру российского голкипера. "Игорь был великолепен".
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