АЕК Массимо Карреры победил в афинском дерби

Афинский АЕК, которым руководит бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера, в матче 23 тура греческой Суперлиги, выиграл у другого клуба из столицы Греции – "Панатинаикоса" со счетом 1:0. АЕК одержал седьмую победу в десяти встречах, проведенных под руководством итальянского специалиста.
Единственный мяч в матче на 8 минуте забил аргентинский легионер АЕКа Серхио Араухо. АЕК прервал победную серию "Панатинаикоса" из пяти встреч. АЕК с 44 очками занимает третье место. "Панатинаикос", набравший 37 очков, занимает четвертое место.
Под руководством Массимо Карреры АЕК выиграл 7 встреч, сыграл вничью две – в том числе и с лидером Суперлиги "Олимпиакосом". Единственное поражение афинский клуб потерпел в матче с чемпионом Греции ПАОКом.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россиян в рухнувшем украинском боинге в Иране не было / 8 января
- Новый кроссовер Lifan X70 вернётся в Россию в 2020 году / 17 декабря
- Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня / 4 декабря
- В рамках эксперимента мышам удвоили запас яйцеклеток в яичнике / 21 января
- ВОЗ: распространение коронавируса замедлилось / 8 февраля
- США не готовы отменить санкции против Беларуси / 1 февраля
- Иранская шахматистка не сможет вернуться на родину из-за фотографии, на которой у нее сполз хиджаб / 17 января
- Зеленский подписал указ о доступности больницы «Феофания» для всех граждан / 15 января