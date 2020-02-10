Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России

В результате столкновения скоростных катеров в Таиланде возле острова Пхукет погибли двое российских детей — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин.

По его словам, информацию подтвердила больница, куда были доставлены дети.

Авария произошла в 8:15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне, уточняет "Интерфакс". По предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами.

На двух катерах находилось 39 человек. Из них 15 получили немедленную медицинскую помощь, еще 20 были доставлены в больницы. Четыре члена экипажа на двух судах не пострадали.

На месте происшествия работает полиция. Сотрудники российского консульства объезжают больницы Пхукета, где находятся пострадавшие россияне, выясняя информацию об их состоянии и необходимой помощи.

Источник: Вести

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