При столкновении катеров на Пхукете погибли двое детей из России

При столкновении катеров на Пхукете погибли двое детей из России

10.02.2020, 8:05, Новости дня

Администрация больница на острове Пхукет подтвердила российскому посольству в Таиланде, что в результате столкновения скоростных катеров погибли двое детей из России, сообщили заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин.

«Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и 12 лет», – сообщил РИА «Новости» дипломат.

Май Экачай из туристической полиции Пхукета также подтвердил изданию The Phuket News, что оба погибших – дети из России: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Ранее сообщалось, что более 20 россиян пострадали в столкновении скоростных катеров у острова Пхукет. 



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