В РАН указали на противоречивую политику Норвегии на Шпицбергене

Российские ученые сталкиваются с трудностями на Шпицбергене из-за противоречивой политики Норвегии, сообщил зампредседателя научного совета Российской академии наук по изучению Арктики и Антарктики РАН Владимир Павленко.
По его мнению, власти Норвегии ведут противоречивую политику в отношении российских ученых на архипелаге Шпицберген, передает «НСН».
«Последние несколько лет власти Норвегии ограничивают российских ученых к территориям архипелага вне тех зон, которые принадлежат России. Я имею в виду поселки Пирамида, Баренцбург. Вне их ограничены исследования не только полезных ископаемых и природных ресурсов, но и наших археологов, историков, биографов», – отметил Павленко.
По его словам, ученые, с которыми он поддерживает деловые отношения, не испытывают проблем только на подконтрольных РФ территориях.
Политика норвежских властей на архипелаге Шпицберген является преградой на пути к расширению контактов в области фундаментальных исследований Арктики, отметил ученый.
Ранее российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Претензии российской стороны связаны с распределением заявок на пользование ресурсами острова.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Норвегия противодействует российскому присутствию на архипелаге, и чем важен он для нашей страны.
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