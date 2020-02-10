Из-за жары в Австралии начали появляться пауки-гиганты

По словам специалистов, такого размера паук-гигант достиг из-за того, что в последние месяцы в Австралии дожди чередуются с очень жаркой погодой. А это идеальные условия для жизни и размножения таких пауков.

Таким образом, если климат в Австралии и дальше будет становиться жарче, таких пауков будет еще больше (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Слева обычный воронковый паук, справа гигантский

Австралийские воронковые пауки (Australian funnel-web spider) включают в себя три рода и 35 видов, некоторые из которых являются одними из самых ядовитых пауков в мире и их укус очень опасен для человека.

Как сообщают австралийские СМИ, гигантский воронковый паук был случайно найден местными жителями недалеко от побережья и пригородного района в штате Новый Южный Уэльс, после чего его поймали и отвезли в зоопарк Australian Reptile Park.

За большие размеры паук получил прозвище "Скала" в честь голливудского актера Дуэйна Джонсона.

В данном зоопарке пауки не просто содержаться для показа публике, но из них регулярно добывают яд, который после используется для изготовления противоядий от укусов этих пауков. Каждый год это позволяет спасать сотни жизней.

Смотрите также

В средние века в регионе Карибского моря жили индейцы-людоеды

Когда Христофор Колумб приплыл к берегам Америки, то на островах Карибского моря он встретил "кровожадных карибов (караибов)", которые похищали людей из других народов и часто ели человеческое мясо.

Смотрите также

Таинственный случай с испанкой Лериной Гарсией Гордо, пришедшей из параллельной вселенной Из тела россиянки удалили опухоль яичника, забитую выросшими в ней …волосами

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет