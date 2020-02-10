Почему большое количество серийных убийц родились под знаком Тельца?

Британский исследователь Дэвид Джестер проверил даты рождения множества серийных убийц из разных стран и выяснил, что самый большой процент из них был рожден под знаком Тельца. Больше, чем под любым другим знаком.
Криминалистам давно известно, что у немалого числа серийных убийц прослеживаются схожие характеристики личности, но связано ли это со знаком Зодиака в который они были рождены?
Несколько из известных серийных убийц
Не секрет, что астрология в наши дни считается лженаукой, а гороскопы читаются как нечто развлекательное. Ведь не может же в самом деле быть такого, что все люди по своим типам характера и характеристикам личности были бы поделены всего на 12 групп. И более того, это зависело бы от даты рождения. Или все-таки может зависеть?
Как пишет Mirror, согласно выводам Джестера, самая большая группа изученных им серийных убийц была рождена в период с 20 апреля по 20 мая, то есть в знак Тельца. И эта группа превосходила все прочие знаки Зодиака (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).
В число маньяков-Тельцов также входит целых три женщины, при этом число женщин-серийных убийц в целом очень мало на общем фоне.
Попутно Джестер установил, что самим часто встречающимся днем рождения серийного убийцы был день 24 апреля и… 18 февраля. Последняя дата относится к знаку Водолея, однако в этот день родились сразу двое очень жестоких серийных убийц.
В целом, если визуально разбить группу из изученных нескольких десятков самых известных серийных убийц по знакам Зодиака, в группе Тельцов получится 10 человек. После них идут Рыбы — 8 человек, Козероги — 7 человек и Водолеи с Близнецами — 6 человек. У остальных знаков Зодиака по 3-5 человек. Реже всего серийными убийцами становятся Раки, всего 1 случай из исследованных.
Дэвид Джестер является не только исследователем, но и писателем, автором триллеров и детективов. В 2018 году его книга "The Clinic" стала в Великобритании хитом недели.
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