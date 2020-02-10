Глюк в Матрице с застывшей в воздухе вороной заснят в Нью-Мексико

По словам Кайлин Боуман, видео было снято ее партнером Джеем, который тем утром отвозил в школу их дочь Лили. В какой-то момент Лили заметила в небе эту птицу и сказала "Смотри, птица замерзла!".

Джей тоже заметил этот объект и так заинтересовался им, что тут же остановил машину и и стал рассматривать, что там такое необычное (Паранормальные новости -paranormal-news.ru) .

Он и в самом деле заметил висящую невысоко в небе черную птицу, похожую на большую ворону, которая раскрыла крылья и совершенно не двигалась. После этого Джей заснял объект на видео, а также сделал фотографию.

По словам Джея, это было похоже словно ворона летела в небе, махая крыльями и вдруг полностью застыла. Хотя нет, не полностью. Внимательно присмотревшись, Джей мог видеть как птица немного двигала клювом.

Фотография Джея, где застывшую ворону можно разглядеть более отчетливо

"У меня совершенно нет версий о том, что это может быть? Что вы думаете об этом?", — написала Кайлин в комментарии к видеоролику.

Видео за несколько дней разошлось по всему интернету и чаще всего комментаторы писали, что это типичный "Глюк в Матрице". Были также версии о подделке, но Кайлин обычная молодая женщина и у нее самая обычная страница в соцсети, она не блоггер, не любитель подобных шуток и прочего.

К сожалению, осталось неизвестным, как долго длилось это явление и как долго Джей и Лили видели его или они уехали сразу после того как засняли видео, а эта ворона до сих пор там висит.

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