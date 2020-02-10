Al-Masdar News (Ливан): Русские контрактники на передовом посту в северо-западной Сирии

By News Desk -2020-02-08
BEIRUT, LEBANON – Российские военные были недавно сфотографированы на передовых позициях в районе (кажется) Al-Ghaab Plain на северо-западе провинции Хама.
На фотографиях — российские военные, принадлежащие к одной из групп контрактников, расположили свой пост в нераскрытом местоположении в районе Al-Ghaab Plain.
Комментарии
Newest oldest most voted
Member
Noble Member
Karen Bartlett
God bless Russia, willing to fight for the innocent!
Боже благослови Россию, имеющую волю воевать за невинных людей!
Reply Translate
2020-02-09 01:16
Guest
Sweet Robert
Putin is hunting down and killing the terrorists. He is very serious.
Путин преследует и уничтожает террористов. Он очень серьёзно настроен
Reply Translate
2020-02-09 00:32
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: WADA-садизм / 4 января
- Любимый сценарий: грустный Киану Ривз с мороженым на скамейке в пригороде Сан-Франциско / 10 января
- Наука: Генетическое «лекарство» для травм головного и спинного мозга / 11 января
- Наука: Ушной звон не даёт мозгу ни расслабиться, ни сосредоточиться / 6 декабря
- ⚡ В Казахстане разбился самолет с пассажирами: среди пострадавших – украинцы. Подробности / 27 декабря
- «Спасение от старости и немощи»: сдавшей Пугачевой нужна помощь / 17 декабря
- Американские врачи назвали 10 лучших продуктов для здоровья мозга / 31 декабря
- Наука: У эмбрионов человека обнаружили признаки старения / 31 декабря