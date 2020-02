Al-Masdar News (Ливан): Русские контрактники на передовом посту в северо-западной Сирии

By News Desk -2020-02-08

BEIRUT, LEBANON – Российские военные были недавно сфотографированы на передовых позициях в районе (кажется) Al-Ghaab Plain на северо-западе провинции Хама.

На фотографиях — российские военные, принадлежащие к одной из групп контрактников, расположили свой пост в нераскрытом местоположении в районе Al-Ghaab Plain.

Karen Bartlett

God bless Russia, willing to fight for the innocent!

Боже благослови Россию, имеющую волю воевать за невинных людей!

2020-02-09 01:16

Sweet Robert

Putin is hunting down and killing the terrorists. He is very serious.

Путин преследует и уничтожает террористов. Он очень серьёзно настроен

2020-02-09 00:32

