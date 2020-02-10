Двое украинцев арестованы по обвинению в ограблении банкоматов российского Сбербанка в Боснии

By Natalia Datskevych. Published Feb. 9.

Женщина-полицейский стоит возле банкоматов Сбербанка в аэропорту Шереметьево в Москве. 5 мая 2019 года. Фото AFP

Небольшой город Бихач в Боснии и Герцеговине, стране на западе Балкан, стал отправной точкой для широкомасштабного уголовного расследования после того, как 2 февраля, местная полиция случайно задержала двух граждан Украины — Дмитрия Бойко и Александра Зайцева.

Встревоженные подозрительным поведением двух мужчин, сотрудники полиции остановили их на улице Бихач. Когда полицейские обыскали их, они обнаружили пластиковые пакеты с поддельными кредитными картами и более 50 000 долларов, предположительно украденные из местных банкоматов крупнейшего российского банка Сбербанк, о чем 4 февраля сообщил Проект по информированию об организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project — OCCRP)

Украинцы Бойко и Зайцев не смогли объяснить полиции происхождение денег, поэтому их арестовали и поместили на два месяца в следственный изолятор в Боснии.

Как сообщило боснийское информационное агентство Zurnal 7 февраля, 1–2 февраля они якобы опустошили 23 банкомата Сбербанка, в Сараево и 15 других городах по всей Боснии и Герцеговине, похитив, в общей сложности, около 1,5 млн. долларов..

Но, после того, как двое подозреваемых были задержаны, преступления не прекратились. 4 февраля, российский Сбербанк сообщил о новом ограблении произошедшем в северном боснийском городе Орашье. Как пишет ежедневная боснийская газета Oslobodenje, полиция утверждает, что группа воров, в которую входят гораздо больше воров, чем просто два украинца, действует не только в Боснии и Герцеговине, но и в соседней Черногории.

OCCRP сообщает, со ссылкой на свои источники в полиции, что из банкоматов Сбербанка в Боснии группа похитила, в общей сложности, 8,4 млн. долл. США, а затем бежала через Хорватию в Венгрию. Никаких дополнительных деталей раскрыто не было.

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