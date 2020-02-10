Двое украинцев арестованы по обвинению в ограблении банкоматов российского Сбербанка в Боснии

Двое украинцев арестованы по обвинению в ограблении банкоматов российского Сбербанка в Боснии

10.02.2020, 8:01, Разное

By Natalia Datskevych. Published Feb. 9. 

Женщина-полицейский стоит возле банкоматов Сбербанка в аэропорту Шереметьево в Москве. 5 мая 2019 года.  Фото AFP

Небольшой город Бихач в Боснии и Герцеговине, стране  на западе Балкан, стал отправной точкой для широкомасштабного уголовного расследования после того, как 2 февраля,  местная полиция случайно задержала двух граждан Украины — Дмитрия Бойко и Александра Зайцева.

Встревоженные подозрительным поведением  двух мужчин, сотрудники полиции остановили их на улице Бихач. Когда полицейские  обыскали их, они обнаружили пластиковые пакеты с поддельными кредитными картами и более 50 000 долларов, предположительно украденные из местных банкоматов крупнейшего российского банка Сбербанк, о чем 4 февраля  сообщил  Проект по информированию об организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project  — OCCRP)

Украинцы Бойко и Зайцев не смогли объяснить полиции происхождение денег, поэтому их арестовали и поместили на два месяца в следственный изолятор в Боснии.

Как сообщило боснийское информационное агентство Zurnal 7 февраля,  1–2 февраля они якобы опустошили  23 банкомата Сбербанка, в Сараево и 15 других городах по всей Боснии и Герцеговине, похитив,  в общей сложности, около 1,5 млн. долларов.. 

Но, после того, как двое подозреваемых были задержаны, преступления не прекратились. 4 февраля,  российский Сбербанк сообщил о новом ограблении произошедшем в северном боснийском городе Орашье. Как  пишет ежедневная боснийская газета Oslobodenje, полиция  утверждает, что группа воров,  в которую входят гораздо больше  воров, чем просто два украинца, действует не только в Боснии и Герцеговине, но и в соседней Черногории.

OCCRP  сообщает,  со ссылкой на свои источники в полиции, что  из банкоматов Сбербанка в Боснии группа похитила, в общей сложности,  8,4 млн. долл. США, а затем бежала через Хорватию в Венгрию. Никаких  дополнительных  деталей раскрыто не было.



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