Ведущая «Вестей» расхохоталась до слез, читая текст новости о выплатах льготникам

В сюжете речь шла о пособии в 137 рублей на покупку путевки.
С телеведущей программы «Вести. Камчатский край» во время эфира произошел приступ истерического смеха. Читая новость, гражданкахохотала во весь голос.
Взрывную реакцию у ведущей вызвал сюжет о ежемесячных выплатах федеральным льготникам. Рассказывая о полутора тысячах рублей от правительства, которые получатели льгот могут потратить на социальные услуги, она прочитала следующий текст:
«Почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся – на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно».
Нетрудно подсчитать, что на этот самый международный проезд из суммы выплат остается менее 500 рублей. Именно это вкупе с серьезностью формулировки и вызвало дикий хохот телеведущий.
«Вы слышали, я старалась!», — произносит она захлебываясь смехом, – «Хорошо, что я не в прямом эфире».
Девушка не могла успокоиться и перестать смеяться около минуты.
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