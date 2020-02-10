В Москве зафиксировано 60-кратное превышение допустимого уровня радиации

Близ места, где проляжет Юго-Восточная хорда, счетчик показал 18,06 микрозивертов в час.

На юге Москвы датчик радиации зарегистрировал превышение нормального фона примерно в 60 раз. Об этом сообщает издание Readovka.

Речь идет об уровне излучения в 18,06 микрозивертов в час (1806 микрорентген). Для сравнения, радиационный фон на территориях вблизи Чернобыльской АЭС составляет 50-60 мкр/час).

Такие данные 7 и 8 февраля выдал счетчик ФГУП Радон, который установлен у Московского Завода Полиметаллов, на холме, где ранее хоронили радиоактивные отходы. Теперь там планируют прокладывать Юго-Восточную хорду, а на территории могильника будут вбивать сваи для трассы.

Как сообщает издание, МЧС после звонка активистов высылать своих сотрудников отказалось, переадресовав запрос в Радон.

Причины столь мощного повышения фона неизвестны. Как сообщает издание, это может быть связано как с всплеском радиации в могильнике, так и с выводом из строя ядерной установки на территории Ведущего научно-исследовательского института химической технологии.

Дозиметрист и физик-ядерщик Алексей Озеров написал на Facebook:

— Склон около МЗП с высокой вероятностью непрерывно производил, производит и будет производить радиоактивные аэрозоли и радиоактивные осадки, как оказалось, это легко проверяется трекером радиации

— Если трекер реагирует ростом мощности дозы, концентрация сильно выше допустимых значений

— Это значит, что склон и так увеличивает надфоновую радиационную нагрузку на москвичей

— Это значит, что распространение радиоактивных веществ может быть на десятки километров.

Всю осень 2019 года экологи и местные жители бились с московскими властями за отмену прокладки Юго-Восточной хорды по радиоактивному захоронению. Как рассказал «Блокноту» глава межрегиональной общественной организации «Центр защиты прав собственников жилья» Аркадий Павлинов, такая стройка создает реальную угрозу здоровью и жизни людей.

При этом под угрозой находятся не только жители близлежащих домой, но и все москвичи, так как вырабатываемый грунт с радиоактивными примесями, будучи извлечен на поверхность разлетится пылью с ветром по всему городу.

Организация Greenpeace сообщает, что на месте будущей стройки найдены пять очагов радиации.

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