В Москве зафиксировано 60-кратное превышение допустимого уровня радиации

Близ места, где проляжет Юго-Восточная хорда, счетчик показал 18,06 микрозивертов в час.
На юге Москвы датчик радиации зарегистрировал превышение нормального фона примерно в 60 раз. Об этом сообщает издание Readovka.
Речь идет об уровне излучения в 18,06 микрозивертов в час (1806 микрорентген). Для сравнения, радиационный фон на территориях вблизи Чернобыльской АЭС составляет 50-60 мкр/час).
Такие данные 7 и 8 февраля выдал счетчик ФГУП Радон, который установлен у Московского Завода Полиметаллов, на холме, где ранее хоронили радиоактивные отходы. Теперь там планируют прокладывать Юго-Восточную хорду, а на территории могильника будут вбивать сваи для трассы.
Как сообщает издание, МЧС после звонка активистов высылать своих сотрудников отказалось, переадресовав запрос в Радон.
Причины столь мощного повышения фона неизвестны. Как сообщает издание, это может быть связано как с всплеском радиации в могильнике, так и с выводом из строя ядерной установки на территории Ведущего научно-исследовательского института химической технологии.
Дозиметрист и физик-ядерщик Алексей Озеров написал на Facebook:
— Склон около МЗП с высокой вероятностью непрерывно производил, производит и будет производить радиоактивные аэрозоли и радиоактивные осадки, как оказалось, это легко проверяется трекером радиации
— Если трекер реагирует ростом мощности дозы, концентрация сильно выше допустимых значений
— Это значит, что склон и так увеличивает надфоновую радиационную нагрузку на москвичей
— Это значит, что распространение радиоактивных веществ может быть на десятки километров.
Всю осень 2019 года экологи и местные жители бились с московскими властями за отмену прокладки Юго-Восточной хорды по радиоактивному захоронению. Как рассказал «Блокноту» глава межрегиональной общественной организации «Центр защиты прав собственников жилья» Аркадий Павлинов, такая стройка создает реальную угрозу здоровью и жизни людей.
При этом под угрозой находятся не только жители близлежащих домой, но и все москвичи, так как вырабатываемый грунт с радиоактивными примесями, будучи извлечен на поверхность разлетится пылью с ветром по всему городу.
Организация Greenpeace сообщает, что на месте будущей стройки найдены пять очагов радиации.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин подписал закон о временном запрете на выезд из РФ для экс-сотрудников ФСБ / 16 декабря
- В Аравийском море начались российско-японские учения / 20 января
- WhatsApp предупредил о прекращении работы на устаревших устройствах / 3 января
- В Харьковской области у супружеской пары изъяли почти 800 тонн наркотической смеси – полиция / 12 декабря
- Мнения: Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев / 5 февраля
- Меркель встретилась с Сараджем и Хафтаром / 19 января
- В Китае от осложнений коронавируса умер первый иностранец / 8 февраля
- Делегация РФ в ПАСЕ покинет сессию, если ей сократят полномочия – вице-спикер Госдумы / 27 января