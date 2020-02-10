Пушков заявил о «сплошном расстройстве» для Украины в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что для Украины в Совете Европы «все идет не так». Так он прокомментировал заявление украинского МИД о разочаровании решением комитета министров СЕ о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации.
По словам сенатора, «для Украины в Совете Европы все идет не так». «Санкции ПАСЕ отменила, РФ вернулась. Попытка вновь лишить ее полномочий провалилась. Группа «Балтик+» впала в ступор. Санкционный механизм изменен не в пользу Украины. Сплошное расстройство», – написал Пушков в Twitter.
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев разочарован новой санкционной процедурой, которую поддержал комитет министров Совета Европы.
Напомним, полномочия российской делегации в ПАСЕ были ратифицированы в полном объеме. Вице-спикером ПАСЕ был избран Петр Толстой. Кроме того, ПАСЕ согласовала механизм реагирования на нарушение устава.
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