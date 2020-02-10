Мнение: Палестинский взгляд на «сделку века»

Палестинский взгляд на "сделку века"

Западной и израильской пропаганде не надоедает рассказывать миру о вековом израильском стремлении к миру, и как сильно Израиль желает, чтобы палестинцы и остальные арабы признали его «еврейским государством» — оазисом европейской цивилизации в арабском мире.

В самом деле, эту расистскую мудрость бывшего министра иностранных дел Израиля – Аббы Ебана (рожденного в Южной Африке Обри Соломона Меира), что палестинцы «никогда не упускают возможность упустить возможность» для «мира» недавно повторил зять и советник Трампа Кушнер.

Кушнер, говоря о «сделке века» Трампа, заявил на CNN, что если палестинцы отвергнут этот план, то «они упустят еще одну возможность, как они упустили все другие возможности которые у них когда-либо были». Кушнера – главного автора этого плана – можно простить за этот плагиат, так как сионисты уже истощили колониальный лексикон, использовали много раз все расистские клише и обречены повторять их до бесконечности.

Ебан и Кушнер, говоря о возможностях, имели в виду возможность палестинцев сдать все свои права в пользу сионистской еврейской колонизации их родины, прекратить всякое сопротивление навсегда, и даровать легитимность сионистскому грабежу их земли. Недавно опубликованный план Трампа без экивоков требует: «руководители палестинцев должны принять мир путем признания Израиля как еврейского государства, отвергнув терроризм во всех видах.»

В то же время нам говорят, что миролюбивые сионисты не упустили ни одной возможности мира, что значит — сионисты приняли каждую возможность и предложение, которые давали легитимизацию их продолжающемуся грабежу палестинских земель.

На самом деле не только сионисты не упустили эти возможности, они подстрекали к ним, предлагали их, планировали их и выполняли их.

Сионистская колонизация Палестины использовала каждую возможность с самого начала, чтобы сказать палестинцам, что евреи выше их, что еврейские колониальные права на палестинскую землю выше любых прав, которые туземные палестинцев думали, что имеют, и что единственный вариант для палестинцев, который сионисты примут – полная капитуляция перед еврейской колонизацией.

Все остальное будет заклеймено Израилем и его европейскими и североамериканскими союзниками, не говоря о всемирной кампании по объявлению «антисемитизмом» любого отказа принять колониальный грабеж Израилем палестинской земли.

Сионисты помогли написать, и потом согласились с декларацией Бальфура 1917 года, в которой министр иностранных дел Великобритании отмахнулся от туземцев Палестины, как ничего не значащих, в его плане устроить еврейский «национальный дом» в Палестине. Сионисты также поддерживали колониальный мандат Великобритании в Палестине, который спонсировал еврейскую сетлерскую колонию на палестинской земле.

В самом деле, руководство сионистов приняло любое действие Великобритании, которое лишило гражданство десятки тысяч палестинцев (закон о палестинском гражданстве 1925 года) и передало «государственные» земли еврейским колонизаторам.

Когда комиссия Пиля предложила забрать более трети Палестины и отдать ее сионистам, призывая к этнической чистке сотен тысяч палестинцев с такой «еврейской» части Палестины, вожак сионистов Бен Гурион ( Давид Йосеф Грин, рожденный в Плоньске – сейчас это Польша) был в восторге.

Когда ООН, под давлением и с манипуляциями США, приняла план раздела в 1947 году, отдав 35% Палестины еврейским колонизаторам, сионисты немедленно приняли его, и начали этническую чистку палестинцев.

Готовность подстрекать, предлагать, принимать и создавать возможности заграбить больше земли, легитимизировать этот грабеж и этнически вычистить еще больше палестинцев, продолжалась беспрерывно с 1948 года. После завоевания остальной части Палестины в 1967 и этнической чистки еще большего числа палестинцев, Израиль искал новые возможности удержать украденную землю – и удерживать палестинцев вдали от нее.

В самом деле, когда бывший президент Египта Садат сдал палестинские права на независимость и государство в Кэмп Дэвиде, сионисты, которые навязали эти условия, с готовностью приняли эту сделку. Когда побежденная Организация Освобождения Палестины предложила капитуляцию в Осло в 1993 году, сдав палестинские права на их землю и страну, сионисты, которые составили это соглашение, также с готовностью его приняли.

Закрепление всех предыдущих сделок.

Что же до сделки Трампа – которую израильтяне помогли составить, и которой надеются закрепить все прочие сделки, призывая к дальнейшему лишению гражданства тех палестинских граждан Израиля, которые живут в так называемом «Треугольнике» — израильтяне немедленно ухватились за возможность избавиться от еще большего числа палестинцев.

Чего Израиль никогда не принимал, и не может принять, так это права палестинцев на их земли, на государство и на независимость – не говоря о правах тех палестинцев, которых Израиль этнические вычистил, на возвращение и возвращение их земли и собственности, которые Израиль присвоил, или о праве палестинцев на равенство, которое запрещено массой израильских законов, дающтх колониальные и расовые привилегии евреям.

Что Израиль никогда не упускал возможности лишать палестинцев их прав, и принимал любую возможность украсть их землю – факт, которые сами сионисты никогда не отрицали. Что Израиль требует, чтобы палестинцы признали его право угнетать их, признав легитимность Израиля – также факт, который палестинцы отлично понимают, но от исполнения чего всегда отказывались.

Ввиду того, что палестинцы «упустили каждую возможность» признать право своих угнетателей угнетать их, Израиль никогда не упускал ни одной возможности потребовать, чтобы палестинцы это сделали. «Сделка века» Трампа – просто новейший вариант этих колониально-расистских требований.

профессор Джозеф Масад

Перевод с английского

https://www.middleeasteye.net/opinion/palestinians-have-indeed-missed-opportunity-surrender-zionism — цинк

Разумеется, "сделка века", как и прочие подобные прожекты от администрации Трампа, реализована не будет.

Источник: Colonel Cassad

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