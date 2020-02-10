Объявлены все победители премии «Оскар-2020»

Объявлены все победители премии «Оскар-2020»

10.02.2020, 7:54, Разное

Премия «Оскар» уже второй раз в истории проходит без ведущего. Примечательно, что церемония начала удивлять зрителей еще с красной дорожки.

Одним из самых ярких моментов «Оскара-2020» стало появление актера Тома Хэнкса, который продемонстрировал свою великолепную физическую форму. Он решил отжаться прямо на красной дорожке.

Новость дополняется.



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