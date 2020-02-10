В столкновении катеров в Таиланде пострадали более 20 россиян

В столкновении катеров в Таиланде пострадали более 20 россиян

10.02.2020, 7:44, Новости дня

Более 20 россиян пострадали в столкновении скоростных катеров у острова Пхукет, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.

«Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

«По информации таиландских компетентных служб, в больницы были доставлены 21 житель России и три гражданина Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Пять россиян, по сведениям из этих же источников, уже покинули больницы после оказания медицинской помощи», – добавил он.

Консул сообщил, что сейчас сотрудники консульского отдела на Пхукете объезжают больницы острова, где находятся пострадавшие россияне, выясняя информацию об их состоянии и необходимой помощи.

По данным спасателей Пхукета, наиболее тяжелые травмы получили три человека, в том числе двое детей.

Спасатели острова, разославшие фотографии и видео с пирса, на котором они оказывают первую помощь пострадавшим, сообщили, что два скоростных катера с туристами на борту столкнулись утром в понедельник на большой скорости в море у острова Пхукет в Таиланде, есть пострадавшие.

На видео спасатели пытаются реанимировать двух людей, получивших серьезные травмы: девочку 8-10 лет и юношу. Оба пострадавших – славянской внешности. Судя по фотографиям, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из РФ и стран с русскоговорящим населением.

Напомним, в январе турист из РФ был доставлен в тяжелом состоянии в больницу после падения с четвертого этажа отеля в Патонге.



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